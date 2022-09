Martin Helme ⟩ Me ei suuda tuule ja päikese najal hoida senist elatustaset

Jutt, et sõda on muutnud meie elektri kallimaks, ei ole tõene, sest põlevkivielektri hinda ei mõjuta sõda üldse. Sõda on mõjutanud gaasi hinda ja sellest toodetavat elektrit, aga Eestis ei olegi gaasiga töötavaid elektrijaamu. Samuti ei mõjuta sõda Ukrainas meil puhuvat tuult või paistvat päikest. Küll aga teevad elektri hinnaga imet täiesti mittetoimiv börs ja poliitikute, ametnike ning pankurite välja mõeldud CO 2 kvoodikaubandus.

Energiakriis ja inflatsioon ei ole juhtunud kuidagi paratamatult või vääramatult. See on olnud pikki aastaid teadlik ja süstemaatiline poliitika, mis on tekitanud kriisi. Euroopa ja Eesti vasakpoolsed ja liberaalid on aastakümneid võidelnud odava ja kättesaadava energia vastu, sulgedes tuumajaamu, nafta- ja gaasimaardlaid, suretades välja energia tootmist. Samal ajal on Lääne-Euroopas kinnistatud end järjest kindlamini Vene gaasi ja nafta külge, teeseldes, et kui Saksamaa fossiilkütus tuleb Siberist, siis on Saksamaa üleni roheline. Tegelikult on ta lihtsalt Kremli energiasõltlane. Aga ühena vähestest Euroopa riikidest Eesti ei ole! Leedul ja Lätil nii hästi läinud ei ole ja just neil on energiatootmise puudujääk, millele pidevalt viidatakse, kui räägitakse sellest, kuidas «meil» on elektrit puudu.