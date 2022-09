Dr Viktor Vassiljev ⟩ Septembris ei joo

Isegi mind kutsuti mingisse raadiosaatesse, ainult ma polnud kampaaniast teadlik ja pajatasin, kuidas alkohol on kasulik. Seda muidugi terapeutilises annuses, mis mul juba ülikooli farmakoloogiakursusest meeles: 20 grammi absoluutalkoholi ehk 40-kraadist 50 grammi. Mitte 40 grammi, nagu tänapäeval pakutakse.

Üks annus rahustab, langetab vererõhku, on unerohuks hea – aga ainult üks annus, kõik järgmised tekitavad tüsistusi ja järjest rängemaid. Me tudengid muidugi testisime enda peal hoolega. Kes varem, kes hiljem, aga jõudsime järeldusele, et jutt õige.