Alates 1991. aastast peale on lääs rahuldunud Kremli eesmärkidega, tema otsusekindlusega neid saavutada ja on rahuldunud vabade ühiskondade haavatavusega, mis puudutab relvaks muudetud desinformatsiooni ja räpast raha.

Venemaa kallaletung Ukrainale näis lääne pealinnades esile kutsuvat mõningase hilinenud realismi. Kuid muutus on endiselt pinnapealne. Venemaa sõjaline nõrkus, mille on paljastanud tema raskused lahinguväljal ja viimaste päevade kiirustades ja lohakalt läbi viidud mobilisatsioon, on taaselustanud vana soovmõtlemise probleemi.