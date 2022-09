Sergei Metlev ⟩ Riigifirma Elron peab eestivenelasi debiilikuteks?

Kas tõesti eestivenelased ei mõista eestikeelset lauset «rong Tallinn-Narva väljub kümne minuti pärast viiendalt teelt»? Teate tellija Elron on nii jäärapäine ja ülbe, et võib jääda uskuma, et nad peavad kõiki eestivenelasi debiilikuteks.