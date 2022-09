Juhtkiri ⟩ Libareferendumite järel on Putinil elus püsimiseks veel vähem käike

Milliseid eesmärke taotles ja saavutas Kreml eile lõpule viidud libareferendumitega neljas Ukraina oblastis, mille territooriumi lõviosa kontrollivad Vene väed?

Pole võimalust, et selline püssitorude ees läbi viidud protseduur saaks pälvida rahvusvahelise tunnustuse. Tõsi, ka Balti riikide annekteerimist 1940 ei tunnustatud, ometi kestis see pool sajandit. Nüüdne Kremli anneksioon on aga hädakäik enne Ukraina vastupealetunge.

Ja vaevalt Venemaa sellega maailmale midagi tõestab. Viimased ÜRO hääletused näitavad, et Kremli sõprade klubi on kokku kuivanud, piirdudes Põhja-Korea ja võib-olla veel paari riigiga. Kui aga Venemaa tahtis midagi näidata omaenda rahvale, siis see läks märgist mööda, sest koos mobilisatsiooniga jõudis sõda vahepeal televiisorist otse venelaste elutuppa. Sõtta minema need referendumid venelasi ei innusta.

Jääb üle põhjendus, et Vladimir Putinil oli referendumeid vaja vaid selleks, et siduda need tuumaähvardusega. Ta ütles eelmisel nädalal, et kui referendumid on läbi viidud ja alad Venemaaga liidetud, siis käsitleb Moskva edasisi vasturünnakuid katsena tungida Venemaa territooriumile.

Selline on tuumaähvarduse tuum, sest Vene territooriumi kaitseks ollakse valmis kasutama kõike, sealhulgas tuumarelva. Kuna Putin ähvardas maailma mitmendat korda, tuli lisada fraas: «Ma ei blufi.»