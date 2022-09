Põhjuseks on eelkõige Egiptuses tekkinud olukord, kus riigi juhtimine on läinud mitme juhi kätte, kes püüavad riiki suunata erinevatele kurssidele, aga tulutult, ja selle tagajärjel ootab sõjaväeline juht läänest abi nii finants- kui ka kaitsevaldkonnas. Esil on ka riigisisesed pinged, mida püütakse julgeolekuorganite abil kontrolli all hoida.