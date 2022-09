Ma olen oma elus lugenud vähemalt kolme raportit, mille järgi Venemaa lähiajal laguneb. 1990. aastate keskpaiku ennustati näiteks, et Venemaa laguneb 2010. aastaks. Elu näitas, et nii ei juhtunud.

Nüüd aga on Ukraina sõda paljutki muutnud ja kõlavad hääled ka Venemaa lagunemisest. Kuigi ma isiklikult arvan, et tõenäosus on umbes 10/90 lagunemise kahjuks, ei tasu mõtet Venemaa lagunemisest täiesti prügikasti heita, vaid mõelda sellega seoses võimalikele stsenaariumidele.