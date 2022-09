Bogáta Timár ⟩ Ungari: kui diktatuur on maskeeritud demokraatiaks

See on erandlik otsus ning ka Euroopa Liidu praktikas esimene selletaoline. Ometi olen kohanud paljusid eestlasi, kel pole selge, miks asjad sedamoodi läksid. Isegi kui nad pole eriliselt vaimustunud Viktor Orbáni vabadusvõitluslikust retoorikast nõretavast poliitikast – ehkki paljud on ka seda –, võivad nad siiski küsida: kui hull saab olukord õieti olla? Lõppude lõpuks on ta ju Ungari demokraatlikult valitud juht. Ungarlased näivad ilmselgelt soovivat teda ning tema aetavat poliitikat.