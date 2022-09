Juhtkiri ⟩ Itaalia parempööre võib mõjutada ka Eestit

Suure tõenäosusega tähendab Gior­gia Meloni juhitud Itaalia Vendade erakonna võit nädalavahetusel toimunud valimistel pingelisemaid suhteid Euroopa Liidu sees, eeskätt Brüsseliga. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen pidas vajalikuks valimiste eel lausa hoiatada, et kui Itaalia areng kulgeb ebasoovitavas suunas, siis on Brüsselil vahendeid, kuidas sellele reageerida, vihjates sanktsioonidele Ungari ja Poola suhtes.

Praktikas tähendab Meloni võit ilmselt ELi otsustusprotsessides konsensusliku lähenemise toetamist vastandina Brüsseli ja Saksamaa soovile minna üle enamushäältega otsustamisele. Eestile on oluline, et Eesti arengut puudutavates küsimustes säiliks võimalus vetostada ebasoovitavaid otsuseid, samas oleme näinud, et seesama põhimõte on takistanud mobiliseerimast toetust Ukrainale ja sanktsioone Venemaa suhtes. Eesti huvi on olla sellise tasakaalu leidmise poolt, mis tugevdaks Euroopa Liidu välispoliitilist tõhusust, samas aga ohjeldaks Brüsseli mõju suurenemist liikmesriikide sisepoliitikale.