Gert Jostov ⟩ Pangakontol seisev pensioniraha tagab paljudele kriisi ajal finantsvõimekuse

Kriisitrummi on taotud pikalt, kuid kindlalt pole võimalik öelda, kuivõrd see on meie õuele jõudnud. Selge on vaid see, et midagi selget ei ole. Nii eraisikutel kui ka ettevõtetel on põhjendatud mure, kas kristallkuuli keerutamise kõrval on mõni adekvaatsem võimalus, mille abil elukorraldust puudutavaid otsuseid teha, kirjutab ettevõtja Gert Jostov.