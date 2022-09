Killu Tõugu-Sanborn ⟩ Eestil on potentsiaali saada tulevikuühiskonna rajajaks

Tänaseks on maailmas aru saadud, et vanaviisi enam edasi ei saa. Vaja on ressursse kokku hoida, senisest nutikamalt valitseda ja majandada. Rahastajate ja mõjuvõimsate isikute asemel peame arvestama kõigi ühiskonnagruppidega, ja ka loodusseadustega, kirjutab USAs tegutsev teadusinnovatsiooniettevõtete investor ja molekulaarbioloog Killu Tõugu-Sanborn.