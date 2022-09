Soomlaste pikkade juhtmete (mitte elektrijuhtmete) üle on palju nalja heidetud, kuid praegu on asi naljast kaugel. Ikka ja jälle tuleb naabritele meelde tuletada, kus me elame. Kahjuks on Talvesõja mälestused tuhmunud.

Kui veel Venemaal mobilisatsiooni väljakuulutamise päeval tuli Soome valitsusest kinnitus, et nende piir on kontrolli all ja venelastest piiriületajate tungi pole oodata, siis mõni päev hiljem hakati aru saama, et mingi sagimine piiri taga ikkagi toimub. Ilmselt oli keegi sattunud vaatama satelliidipilti ja ennäe – rotid põgenevad uppuvalt laevalt ja on kogunenud tuhandete kaupa Soome piiri äärde. On ju see ainuke aken Euroopa Liitu ja nüüd sobib venelastele miskipärast väga hästi oma vaenlase tiiva alla pugeda.