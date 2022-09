Rait Maruste ⟩ Kohalikel valimistel hääleõiguse äravõtmine on leebe piirang

Isamaa algatatud ja Reformierakonna toetatud eelnõu kohalike omavalitsuste volikogu valimise seaduse muutmise seaduse 594 SE sisalduv ettepanek «tunnistada kehtetuks Eestis elavate välismaalaste, välja arvatud Euroopa Liidu kodanike, valimisõigus kohalikel valimistel» on leidnud laia kajastust. Üsna selge seisukoha on võtnud õiguskantsler ja vabariigi president, kes on leidnud, et selline samm on vastuolus õigusriikluse põhimõtete ja meie põhiseadusega.