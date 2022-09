Ene Kallas ⟩ Venemaa on varsti täis katkisi inimesi

See killuke omaaegset folkloori näitab üsna ehedalt seda, kuidas ja mismoodi kuni viimase ajani on Venemaal mõeldud. Mida inimestele on räägitud ja kuidas neid töödeldud. Erinevaid kanaleid pidi. Kõik, kes on nõukaaja üle elanud, teavad, et ametlikult elasid ju väljaspool suurt ja vägevat Nõukogude Liitu vaenlased – fašistid. Just needsamad, kellest Eestit kunagi vabastati, just needsamad, kellest püütakse Ukrainas lahti saada. Eriti verisel moel.

Ometi elavad needsamad fašistid oluliselt paremini kui lõviosa Venemaa inimestest. Neil on lausa WC korteris või oma majas ja ka soe vesi toas. Neil on pesumasin! Aga miks nad elavad hästi? See on küsimus, mille peavad kõik need, kes usuvad Venemaal valitsevat ideoloogiat, endale esitama. Ometi on see keerulisem, kui esiotsa paistab. Igasuguste selliste küsimuste esitamine on keeruline.