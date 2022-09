KESKPÄEVATUND ⟩ Kallas rääkis, mida ei oleks pidanud rääkima ja jättis ütlemata selle, mida kõik ootasid

Priit Hõbemägi sõnult tekitas ärevust ainuüksi teade selle kohta, et peaminister Kaja Kallas teeb mingisuguse avalduse. Hõbemägi lausus, et tegelikult rääkis peaminister sellest, mida kõik niigi teadsid ehk siis Venemaa mobilisatsioonist ja Eestis toimuvast õppekogunemisest ning teatas muu hulgas ka võimalikest elektrikatkestustest.

Ka Ainar Ruussaar oli nõus, et tegelikult ei saanud tõesti aru, mida peaminister mõtles, lisades, et inimene võib küll selle peale minna poodi tikke ja küünlaid ostma, aga elektrikatkestus tähendab tegelikult suuremaid probleeme. Ta tõi näiteks, et pangaautomaadist ei saa raha kätte ja trammid ei sõida.

Marek Strandbergi hinnangul on probleem laiem, kuna tegelikult oleme juba 30 aastat olukorras, kus vajame sageduse säilitamiseks Venemaa elektrit. «Me näeme täna, et Elering pole valmis, et see muutuks» lausus Strandberg lisades, et sõja tõttu on olud läinud eriti kriitiliseks, aga selleks pole me valmistunud.

Hõbemägi tõi välja, et Kaja Kallase avaldust on sisutühjaks nimetanud paljud, aga eriti naljakas tundub talle Jüri Ratase sellekohane kommentaar, kuna Ratas ise on kurikuulus oma tühjade teadete osas.

Rääkides Eesti elektrisüsteemis toimuvast ütles Hõbemägi, et varustatuse alal toimub pidevalt mingi sebimine, millest avalikkuses ei ole seni palju räägitud. Alles viimastel päevadel on teema jutuks võetud ja rääkima on hakatud ka sünkroniseerimisest. Ta lausus, et aeg ajalt tehakse ilma avalikkust teavitamata ikka katsetusi, et teada saada, mis juhtub kui elektrisüsteemid lahti ühendatakse. Seekord aga jäeti aga lahti ühendamise katse tegelikult ära, see oli teada juba neljapäeval ja seda oleks pidanud ka selgitama, mida Kaja Kallas aga ei teinud.

Saates osalejad olid seisukohal, et 30 aastaga on Eesti Energia jätnud palju asju tegemata, lisaks ostnud Vene elektrit ning riik pole teinud midagi selleks, et talle kuuluvat ettevõtet korrale kutsuda. Ühe riskina toodi välja ka veetase Narva veehoidlas, mille lüüsid on Venemaa poolel.

Hõbemägi sõnas, et asi, mida Kaja Kallas ei rääkinud, aga mida kogu Eesti rahvas ootab, on universaalteenuse hind. Ta lausus, et avalikkusele on küll teada antud, et see öeldakse välja 30. septembril, mis inimestele tähendab, et lepingute sõlmimisega läheb väga kiireks.