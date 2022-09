LOODUSFOTO ⟩ Sookured seavad end minekule

Matsalu loodusfilmide festivali on korraldatud igal sügisel 2003. aastast alates. Üks lisapõhjus sel ajal Matsalut külastada on peale filmide ja hea seltskonna olnud tuhanded sookured, kes sel ajal rahvuspargis peatuvad. Päeval on linnud tavaliselt ametis viljaterade järelnoppimisega Läänemaa põldudel. Loojangu ajal toimuvad etendused, mis on Matsallu toonud kokku romantikuid lähedalt ja kaugelt: kolmnurksed kureparved lendavad üksteise järel kokku ööbimispaika – mõnele väikelaiule, madalveelisse lahesoppi või rannaniidule. Veel hiljuti veetis Matsalu ümbruses varasügist kümneid tuhandeid sookurgi. Neis suurtes kogumites oli peale Eestis pesitsenud kurgede rohkesti põhja poolt saabunud linde. Viimastel aastatel on kurgede käitumine muutunud. Matsalu kandis on ka sel sügisel neid harjumuspärasest vähem näha olnud. Tundub, et Soome linnud jäävad nüüd kauemaks oma kodumaale, lahkuvad sealt alles siis, kui öökülmad mulla lukku löövad, ega pruugi Eestis pikemalt jalgu maha panna. Aastate jooksul on siiski üha rohkem kurgi hakanud peatuma Lahemaal.