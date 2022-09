JUHTKIRI ⟩ Kas me peame kartma Putini elektrirelva?

Nüüd tuleb ühiskonda rahustada, mis aga ei tähenda, et me ei pea võimalikeks ohtudeks valmis olema. Kui Venemaa tahab Eesti, Läti ja Leedu vastu elektrirelva kasutada, siis teeb ta seda kõige suurema tõenäosusega ajal, mil see on kõige valusam. Seega talvel. Samal ajal pole teada, milline on Kaliningradi tegelik võimekus väljaspool ühissüsteemi pikema aja jooksul hakkama saada. Kui see on olemas, siis oleme haavatavad ja Venemaa saab meid ühepoolselt lahti ühendada.