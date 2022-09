Arvi Hamburg ⟩ Energiamajanduse muutmiskava on ohtlikult ühekülgne

Euroopa Komisjon püüab energiahindu alla suruda ja kutsub energiat kokku hoidma. Eesti valitsuse kavandatavad meetmed on suunatud eluasemekulude ohjeldamiseks ja eeldatavasti ka ettevõtjate konkurentsivõime säilitamiseks.

Senise energiapoliitika tulemusel on elektrijaamaade tööressurss ajapikku ammendunud. Kliima- ja energiapoliitika tõttu oleme sulgenud töötavaid söe- ja tuumaelektrijaamu. Elektrisüsteemi on lisandunud küll ilmastikust sõltuvat tuule- ja päikeseelektrit, kuid bilansi tagamiseks pole me tasakaalustatult investeerinud juhitavate võimsuste, salvestusvõimekuse ja tarbimise juhtimise mehhanismide loomisse.