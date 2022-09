Mike Calamus ⟩ Kas loevad mustad elud või annetusrahaga soetatud häärberid?

Pärast kahte aastat ja sadu miljoneid annetatud raha on kindlasti palju ära tehtud mustade jaoks, et nende elujärge parandada? Reaalsus on aga pettumust valmistav - on palju segadust ja skandaale, mis neile usaldatud rahaga peale hakati. Annetajate raha ei läinud, et aidata musti peresid vaesuselõksust välja, võimaldades omandada haridust ja oskusi. Ei suunatud rahalaevu, et musti kogukondi turvalisemaks muuta, kus paljudes vohab kuritegevus, narkootikumid ja mustade jõukude kultuur, mis dikteerib, et õppides hoolikalt «käitud valgena». See võib kaasa tuua põlu alla langemise ja kiusamise teiste poolt. Ka kunagine USA esileedi Michelle Obama tõdes enda raamatus, et kõige esimesed tema kritiseerijad olid teised mustad, kes panid talle pahaks «valgena käitumise», sest tema eesmärk oli ennast kõrgelt harida.