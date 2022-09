Andres Herkel ⟩ Julgeolekunõukogu ajusurm nõuab uut maailmakorda

Kõige programmilisem oli Ühendriikide president, kes visandas sammud, mida teha, et maailmaorganisatsioon talle pandud lootusi paremini täidaks. Ei, ta ei öelnud, et agressorriik Venemaa tuleb nõukogu alaliste liikmete hulgast välja arvata ja asendada Ukrainaga. Nii sirgelt need asjad ei käi – isegi juhul, kui vähemalt pool sellest unistusest võib mõne aja möödudes teoks saada.