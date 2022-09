Jarek Kurnitski ⟩ Mida tuleb teha energiakriisist väljumiseks?

Tänaseks on möödunud aasta energiakriisi algusest. Kuigi 1000-eurone elektrihind jõudis kätte mullu 7. detsembril, hakkas pakkumise nappus tundma andma juba eelmisel suvel ja börsihind murdis 100 euro piirist püsivalt läbi septembris. Võrreldes varasemate aastatega tähendas see ligi kolmekordset hinnakasvu. Praegu on paslik vaadata, mida on juba jõutud ning mida tuleb edaspidi teha energiakriisist väljumiseks, kirjutab akadeemik ja Tallinna Tehnikaülikooli hoonete energiatõhususe ja sisekliima professor Jarek Kurnitski.