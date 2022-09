Ühiskonnana soovime, et meie kõrgharidusega tulevikutalendid teeniks vähemalt keskmist palka. Eesti keskmine palk tänavuse aasta juunis oli 1754 eurot. Kuna üle poole töötavatest üliõpilastest teeb õpingute ajal erialast tööd, siis on alust eeldada, et nendegi sissetulek on lähenemas paika pandud sihtidele, mitte et meie tulevik kasvaks elatusmiinimumi peal, mis oli möödunud aastal 237 eurot. Kuidas on lood tegelikult?