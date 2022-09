Lauri Mälksoo ⟩ Venemaa libareferendumite eesmärk on vallutus

Venemaa väljendatud kavatsus korraldada okupeeritud Ukraina aladel referendumid Venemaaga liitumise küsimuses on vastuolus rahvusvahelise õigusega. Kui sellised referendumid päriselt ka toimuvad, siis on need rahvusvahelise õiguse tõlgendajate silmis õigustühised, ükskõik milline tulemus siis ka välja ei kuulutataks. Õigusvastase okupatsiooni tingimustes tehtud «referendumid» ei saagi üldse olla legitiimsed referendumid.