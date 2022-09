Priit Pullerits ⟩ Vene sigadused peavad Eesti samme kiirendama

Venemaa käsilaste korraldatavad libareferendumid ehk rahva tegeliku tahte võltsimise aktsioonid Ukrainas okupeeritud territooriumil näitavad, et ülim aeg on Eestis lahendada küsimus, mis on juba kevadest päevakorral, kuid mida viimase ajani on üks erakond püüdnud kategooriliselt vältida ja mõni teine kaugemasse tulevikku veeretada.