Peep Peterson ⟩ Lõpetame vaikuse tervishoiu rahastamise arutelus

Esiteks näidata, et ehkki haigekassa raha kasvab, on süsteemis jätkuvalt mitmekümne miljoni suurused augud ning iga mitmekümne miljoni eurose augu katmise asemel saab teistes valdkondades katta lausa kümneid odavamaid probleemkohti. Teiseks on haigekassa rahapuudusest räägitud aastaid, aga katastroofi ei ole tulnud. See soodustab mõtet, et hirmudega liialdatakse ka nüüd.