Eestil tuleb jätkuvalt veenda oma liitlasi selles, et lääne huvides on Venemaa pikaajaline nõrgestamine, et too ei suudaks tulevikus oma impeeriumi enam ühelegi naabrile jõuga peale suruda, kirjutab Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Kristi Raik.