Riigikogus on algatatud seaduseelnõu, millega soovitakse mittekodanikelt hääleõigust ära võtta, kuid nagu paljud õiguseksperdid on viidanud, on see tegevus põhiseadusega vastuolus. Uurisime poliitikutelt, kuidas peaks sellises olukorras edasi toimima ning millised oleksid nende vettpidavad ettepanekud vaenuliku võõrriigi kodanike hääleõiguse piiramiseks?