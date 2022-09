Üsna tabavalt on vene kultuurist kirjutanud kirjanik Viktor Jerofejev, kelle põgenemisloole Moskvast Berliini on saanud kaasa elada ka meie lehelugejad. Ühes katkendis ta kirjutab, et alguses õppis vene kultuur lääne kogemusest, seejärel õpetas ise mitut põlvkonda eurooplasi. Ainult neile endile on vene kultuur vähe õpetanud.