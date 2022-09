Riin Alatalu ⟩ Mõtestamata sõda kividega

Samas on paljud võõrvõimu sümbolid rahule või unarusse jäetud. On mälestusmärke, mis ei vääri hoidmist, on neid, mis tähistavad kellegi hauda, on neid, millel on kunstiline väärtus. Veel rohkem on neid, millel on ajalugu kandev lugu ja mida saab ümber mõtestada võõrvõimu ülistavast okupatsiooni hukka mõistvaks monumendiks.