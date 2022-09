JUHTKIRI ⟩ Putin näitas nõrkust

Katsed saada Ukrainast jagu elukutseliste sõjaväelaste, palgasõdurite, Venemaa äärealade ja anastatud territooriumide elanike ning lõpuks ka vangide abil, pole vilja kandnud ja Putinil pole enam piisavalt inimmassi, keda lahingusse saata. Nii pidi ta avalikult välja ütlema, et asjad ei lähe tema plaani järgi. Tegi ta seda õhtuks lubatud kõnes, mis jõudis eetrisse alles hommikul – eks seegi on ebakindluse märk.

Loomulikult süüdistas Putin olukorras Läänt. Okupeeritud aladel kiirkorras referendumite korraldamine on taas üks katse näidata, et ohu all on hoopis Venemaa territoriaalne terviklikkus ja rahvuskaaslaste elud.