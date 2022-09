Ettekannetes Putinile hoiatasid sõjaväelased juba kevadel, et otstarbekas on korraldada mobilisatsioon kõige hilisema tähtajaga 15. juulil, ning juhtisid tähelepanu asjaolule, et pärast seda kuupäeva kaotab mobilisatsioon täielikult oma tõhususe. Mobilisatsiooniga seotud meetmed on kavandatud kolmeks kuuks ja seetõttu ei saa praegusel hetkel olukorda lahinguväljal muuta. Milleks on Putinile vaja kahuriliha detsembri lõpuks?