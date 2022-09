Erkki Koort ⟩ Mobilisatsioon lükkab tuumanuppu lauaserva

Esiteks on selge, et mobilisatsioon on mobilisatsioon. See, et venelased ise seda osaliseks kutsuvad on semantika ning me ei peaks langema sellesse lõksu. Mobilisatsioone viiakse teatavasti läbi järkjärguliselt, seda isegi siis, kui lõppeesmärgiks on üldmobilisatsioon. Ka 300 000 mobiliseeritut ei saabu täna väeosadesse, vaid seegi toimub osade kaupa.