Mart Kuldkepp ⟩ Mobilisatsioon ei suuda lahendada Putini probleeme

Hirm eskalatsiooni ees, mis Putini-keskse sõjapildiga alati kaasas käib, on irratsionaalne. Riigiduumas kiiruga läbi surutud uued seadused, rahva tegelikku tahte võltsimise aktsioonid okupeeritud territooriumil (mida ei peaks «rahvahääletusteks» isegi mitte nimetama), ähvardavad teleesinemised ning osaline sõjaline mobilisatsioon riigis, mis tõsiseltvõetava mobilisatsioonivõimekuse viimase kolme aastakümnega minetanud on, ei suuda lahendada Venemaa objektiivseid probleeme lahinguväljal. Praegune tendents on kahtlemata kokkuvarisemise, mitte eskalatsiooni suunas.

Ja kui kokkuvarisemine kätte jõuab, meenutab see ilmselt vähemalt selles mõttes Nõukogude Liidu oma 1991. aastal, et üllatuvad kõik – isegi need, kes seda sündmust kannatamatult oodanud olid. Pole kahtlust, et hiljem kulub veel suur hulk tinti ja trükimusta arutlustele, kuidas inimeste aju ometi nii ära venestus, et nad seda ette ei suutnud näha.