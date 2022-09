Juhtkiri ⟩ Sõjameelsed hääled ei tohi Eesti valimistel otsustada

Esimene on see, mida kirjeldas eilses Postimehes Jüri Adams: Venemaa sõjalist kallaletungi Ukrainas toetavatelt inimestelt saab valimisõiguse ära võtta, nagu saab ka tühistada nende elamisloa. Seda ükshaaval. Kui pidada silmas, et järgmised kohalikud valimised on kolme aasta pärast, siis on pisut aega, aga samal ajal on ka väga kiire, et arvestatava tulemuseni jõuda.