Toomas Alatalu ⟩ Teist maailmasõda jätkav Venemaa üritas Shanghais isolatsiooni murda

Aeg-ajalt on Vene-Ukraina sõda nimetatud ka maailmasõjaks, sest kuigi sõditakse vaid Euroopas, on sõja põhjustatud sanktsioonide ja vastusanktsioonidega hõlmatud riike ja ettevõtteid kõikidel mandritel. Ukrainat toetavad suured rahvusvahelised ühendused alates NATOst ja Euroopa Liidust, Venemaa on Ukraina abistamise ja sanktsioonide pärast kuulutanud 52 riiki ebasõbralikuks ja neid on ka väljaspool Euroopat. Hetkel on sõda jätkuvalt arenemisjärgus ning mismoodi seda pärast lõppu tituleerima hakatakse, selgub alles pärast sõja lõppu.