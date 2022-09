Polina Brottier ⟩ Vastulause: Bitcoin on läbipaistev süsteem, mis soosib avatust

Postimehe Fookuse toimetajal Erik Arul on õigus, et krüpto on alles alguses, veel avastab oma praktilisi kasutusviise ja vajab paremat regulatsiooni olemasolevast. Paraku aga ei saa nõustuda väitega, et krüptoraha loojate eesmärk oli ehitada võimalikult anonüümne ja jälgimatu valuuta.

Plokiahel on alustehnoloogia ning krüptoraha (nagu Bitcoin) selle üks rakendusi, samuti näiteks on e-pood interneti üks rakendusi. Rääkides anonüümsusest, siis näiteks Bitcoini plokiahelasse on salvestatud absoluutselt kõik tehingud, mis üldse kunagi tehtud on ja nendega võivad, näiteks mõne plokiahela-sirvija kaudu, tutvuda kõik soovijad – tegemist on avaliku informatsiooniga. See tähendab, et kõik Bitcoini liikumised on jälgitavad igaühele. Sama ei saa öelda tava- ehk fiat-raha kohta. Kõige esimene Bitcoini-ülekanne tehti 12. jaanuaril 2009 ja on nähtav näiteks siin. Klikkides tehingutele/aadressidele on võimalik näha ka kuidas need 50 Bitcoini edasi liikunud on.