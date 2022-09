Sageli hoiatatakse, et rahvuspoliitika ei tohiks olla jõuline, sest see tekitab vastasseisu ja annab soovitule vastupidiseid tulemusi. Läti rahvuspoliitika on olnud viimase kolmekümne aasta jooksul jõulisem kui Eestis. Huvitav on vaadata, kuidas neil on läinud, kirjutab Postimehe arvamustoimetuse juhataja Martin Ehala.