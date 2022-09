Elin Toona ⟩ Paadipõgenike järglased on osa Eesti tulevikust

Kui mul paluti rääkida 1944. aasta põgenemisest, meenus pikk mudane tee läbi metsa, kus oli täpselt nii palju valgust, et näha taevast ja aeg-ajalt päikesekiiri puude vahel. See mälupilt tuletas mulle meelde, kuidas me vaatame asju erinevalt, kui valgus muutub.