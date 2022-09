Kaimar Karu ⟩ Eesti olgu Euroopa eestkõneleja

Kuidagi on läinud nii, et meie seas on ikka veel inimesi, kelleni pole jõudnud arusaam, et Ukrainas käib juba seitsmendat kuud täiemahuline sõda, Venemaa algatatud igasuguse õigustuse ja vabanduseta genotsiid. Kes peab seda Ukraina siseasjaks, kes naabritevaheliseks tüliks, kes aga Venemaa õigustatud sekkumiseks oma huvide kaitseks. Kodust põgenema pidanud ukrainlaste pihta loobitakse valimatult solvanguid ning kahetsusväärselt tihti tulevad need rukkilillekimbu tagant, kirjutan kolumnist Kaimar Karu.