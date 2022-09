Karmo Kuri ⟩ Miks taastatakse Pääsküla raba

«Kas te olete seal Nõmmel lolliks läinud?» küsis kevadel nii mõnigi, kui kuulis plaanist hakata taastama Pääsküla raba. Ühismeediaski võib kohata arvamusi seinast seina. Üks kahtlustab, et see on kaval ettekääne, mille varjus kaitsealal metsamajandamisega tegeleda. Teine külvab paanikat, kuidas suurte ja raskete masinatega armsaks saanud maastik üles songitakse. Kolmas leiab, et linnas ei peaks soomülkaid üldse olema.

Tegelikult on asi palju proosalisem. Pääsküla raba kaitseala poleks ju enam vaja, kui raba, mille kaitsmiseks see loodi, lõplikult kaoks ja asenduks ühetüübilise kõdusoometsaga ning senine elurikkus väheneks. Etteruttavalt ütlen juba, et taastada on kavas ainult osa rabast, kus veel säilinud rabale iseloomulikku maastikku. Samuti ei kaoks pealinlastel sellega olemasolevad võimalused metsikust loodusest osa saada. Laudteede võrgustikku on kavas korrastada ja uuendada, et need oleksid kevadest sügiseni kasutatavad nii jalgsi, lapsevankri kui ratastooliga. 15 aastat tagasi kahe viimasega laudteede rajamise puhul ei arvestatud.