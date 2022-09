Tõnis Palts ⟩ Riigieelarve vajab puhastamist dogmadest: püsikulu võib olla parim investeering

Laenude, investeeringute ja püsikulude kohta olemas teatud, eelkõige reformierakondlikud dogmad, mis kunagi ammu võisid olla mõistlikud. Ümbritsev keskkond on aga juba kümme aastat nõudnud uut mõttedünaamikat, kuid inimestel on mõtteinerts, mistõttu dogmadest vabanemine on vaevaline ja ühiskonna arengut pidurdav.

Miks on need dogmad just reformierakondlikud? Juba seepärast, et Eesti ongi suuresti Reformierakonna nägu, on nad ju nii kaua olnud juhtiv või üks kahest juhtivast erakonnast. Kui Reformierakonnale on status quo kasulik, siis on seda raske muuta.