Krister Kivi ⟩ Monarhia valutab nagu konnasilm demokraatia varbal

Kohv on odav ja kange ning perenaine tasane (vähemasti õhtutundide edenemiseni, mil kuraasikamaks muutuvad külastajad kõvema hääle tegemist nõuavad). Üllatuse ja ka kurbusega kuulsin daami plaanist puhvetiäri seljataha jätta, Eestist lahkuda ja soetada kinnisvara hoopis lõunapoolsematesse paikadesse. Õdusa eluõhtu veetmiseks tundus see muidugi adekvaatne plaan ning nukrusesse, mis meid teiste inimeste elumuutvatest otsustest kuuldes sageli valdab, sähvatas ka uhkust. Näed, mõtlesin, on siiski meil võimalik see nn Estonian dream. Kui ajad kannatlikult oma äri ja müüd klientidele maha ühe viineripiruka teise järel, võid ikkagi saavutada majandusliku kindlustatuse ning asuda lõpuks teostama oma unistusi. Ei ole sugugi vaja sündida hõbelusikas suus.