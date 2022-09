Sõjalistest tagasilöökidest veelgi hullemad on diplomaatilised tapatalgud. Ajal kui maailma juhid kogunesid Londonisse kuninganna Elizabeth II matustele, on Venemaa rahvusvaheline isolatsioon karmilt näha.

Kodule lähemal Samarkandis toimunud Šanghai Koostööorganisatsiooni (SCO) tippkohtumisel esitati ridamisi halbu uudiseid. SCO on mõeldud näidiskoostööraamistikuks autoritaarsetele režiimidele, et üheskoos ekstremismi, separatismi ja terrorismi vastu võidelda. Hiina kasutas Usbekistani pealinnas toimunud kohtumist selleks, et sõja üle kurta (nii palju siis piirideta sõprusest). Sama tegi ka India. Pax Rossica – Kremli hegemoonia oma endise impeeriumi kuulekates osades – narmendab. Kõrgõzstan ja Tadžikistan sõdivad teineteisega; Aserbaidžaan ründas just Armeeniat. Levivad kuuldused, et Kasahstan on lahkumas Kollektiivse Julgeoleku Lepingu Organisatsioonist – Venemaa juhitud julgeolekublokist, mis pidi olema vastukaaluks NATO-le.