Carri Ginter, Jelizaveta Lazonen ⟩ Lõplik otsustaja riiki sisenemise üle on riik ise

Mõned on sattunud segadusse ja arvavad, et viisa on isiku õigus viibida riigis. See arusaam on vale. Nagu ütles selgelt kohtujurist Mengozzi ja kinnitas üle Eesti kohtujurist Priit Pikamäe Euroopa Kohtus «ei käsitata viisat mitte õigusena, vaid hoopis liikmesriigi territooriumil lühiajaliselt viibida soovivale isikule pandud kohustusena ehk liidu territooriumile sisenemise eeltingimusena.» Ehk siis lõplik otsustaja selle üle, kes võib riiki tulla, on riik ise.