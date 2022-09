Juhtkiri ⟩ Vene vägede metsikused välistavad vaherahu sõlmimise

Kahtlemata pole sõjakuritegude uurimine ja eriti süüdlaste leidmine ning vastutusele võtmine lihtne, kuid seda tuleb teha. Muidu jääb süüdlastele mulje, et nad võivad tappa ka edaspidi.

Massihaudade avastamine ja tsiviilelanike pommitamine – see on taas intensiivistunud pärast Venemaa taganemist – nõuavad rahvusvaheliselt üldsuselt veel suuremat tähelepanu sõjakuritegude uurimisele. Seda uurimist ei tule teha kättemaksust lähtudes, vaid õiglustundest ­ohvrite vastu. Kahtlemata pole sõjakuritegude uurimine ja eriti süüdlaste leidmine ning vastutusele ­võtmine ­lihtne, kuid seda tuleb teha. Muidu jääb süüdlastele mulje, et nad võivad tappa ka edaspidi.

Vene agressioon Ukrainas koos massihaudade ja muude brutaalsustega on pannud läänt rohkem ühiselt tegutsema. Üks selle märk oli ka nädalavahetusel Tallinnas peetud NATO sõjalise komitee konverents, kus osalesid esimest korda ka Soome ja Rootsi kaitseväe juhataja. «… on sümboolne, et nende esimene ajalooline osale­mine NATO sõjalise komitee konve­rentsil toimub naaberriigi ­pealinnas Tallinnas,» kirjutasid Postimehes enne konverentsi Eesti kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem ja NATO sõjalise komitee esimees admiral Rob Bauer.