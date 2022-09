Toomas Kümmel ⟩ Kas Aserbaidžaani-Armeenia konflikt kasvab uueks sõjaks?

Ööl vastu 13. septembrit avas Aserbaidžaani armee tule Armeenia territooriumi pihta. Tule alla jäid asulad, mis ei asu Mägi-Karabahhi/Artsahhi territooriumil. Pärast mitut ebaõnnestunud katset õnnestus 15. septembril siiski relvarahu sõlmida. Venemaa on ametlikult teatanud, et relvarahuni jõuti tänu nende diplomaatilisele vahendamisele. Armeenia peaminister Nikol Pašinjan andis teada oma 135 hukkunud sõdurist.

Samas ei ole mitte mingit garantiid, et kokkupõrked Armeenia-Aserbaidžaani piiril ei lähe peagi uue hooga lahti. Ööl vastu 13. septembrit puhkenud konflikt oli kõige ulatuslikum pärast viimast Aserbaidžaani-Armeenia sõda 27. septembrist kuni 10. novembrini 2020. Kindlasti tuleb praeguse konflikti puhul rõhutada, et Aserbaidžaani üksused tungisid vähemalt kahes kohas Armeenia territooriumile ja tulistasid Armeenia asulaid. Kas Aserbaidžaani-Armeenia konflikt kasvab üle uueks ulatuslikumaks sõjategevuseks, see on praegu tähtsaim ja põhiline küsimus.