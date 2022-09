Setodel, nagu mulgi, on eetriga oma suhe. Olen korduvalt sääl viibides ette näinud tulevikku. Tegelikult tulevikukillukesi. Eks tollega olegi siuke kummaline teema: näed-tajud-kuuled. Kahtled. Siis, kui sündmus saabub, jõuab kohale. Nii ka see sõda Ukrainas. Viskas eetris ette kaks-kolm aastat tagasi, aga toona näis see nii jabur ju! Ja kuhu sa helistad, et oma kumiiri edastada, he-he? Isegi mu välisluures töötav eks poleks mind tõsiselt võtnud. Ega ma temaga suhtle ka juba aastaid.