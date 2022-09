Aimar Altosaar ⟩ Eestil on olnud lühinägelik integratsioonipoliitika

Rahvaloenduse andmed näitavad, et Eesti rahvaarv kasvab, sealhulgas on ka rohkem neid, kes peavad end etniliseks eestlaseks. Kasvu mootorid on oodatava eluea kasv ja eestlaste tagasiränne, mis annavad tunnistust meie elatustaseme ja elukvaliteedi paranemisest. Oleme suutnud vastu võtta kümneid tuhandeid ukrainlastest pagulasi, kes on siin veendunud meie poliitiliste valikute õigsuses alates 1990. aastate algusest, sest alustasime ju samalt pulgalt.