Christopher Aloe ⟩ Aserbaidžaanil on käes vaid trumpkaardid

Aserbaidžaani president İlham Äliyev ütles septembri algul, et nad saavutavad lähikuudel Armeeniaga rahu vastavalt nende välja pakutud viiele punktile. Armeenia püüab aga läbirääkimistel rahuplaanidesse ka oma punkte sisse viia. Pärast viimaseid rahuläbirääkimisi Brüsselis sai Äliyevil mõõt täis ning ta võttis vastu otsuse, et rahu peab veidi aktiivsemalt leidma kui vaid läbirääkimiste laua taga.

Viimaseid kokkupõrkeid nädala algul võibki vaadata nii, et Aserbaidžaan tuletas Armeeniale meelde, et nende käes on kõik trumpkaardid ning vajadusel võivad nad ka jõuga kogu konflikti lahendada, sest Venemaa julgeolekugarantiid ei maksa enam eriti midagi.