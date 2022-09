NÄDALA NÄGU ⟩ Head nägemist, härra Elekter!

Energeetika mõõtmes on Sutteri ametiaeg olnud sõit Ameerika mägedel. Kliimasoojenemise vastu võitleva rohepoliitika tõttu vaibus aastal 2019 peaaegu täielikult põlevkivielektri tootmine, tuli koondada poolteist tuhat inimest ning valmistuda kriisiks Ida-Virumaal. Venemaa energiarelv aga tõi aasta tagasi põlevkivile uue hingamise – elekter on lihtsalt nii kallis, et Narva jaamu võib peaaegu katkematult hommikust õhtuni töös hoida.